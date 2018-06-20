Мусій продемонстрував у Раді російські тест-системи, які закуповують за державний кошт

Політик також продемонстрував тест-системи з РФ, на яких російські етикетки заклеєні наліпками із назвами реагентів українською мовою.

“Ось так Міністерство охорони здоров’я через аферу, яку підтримали багато хто з народних депутатів із більшості, яка називається міжнародні закупівлі, через Crown Agents закуповує ось такі діагностичні системи в Російській Федерації. Вони "обнагліли" вже до того, що на російську упаковку, яку тут видно, вони тільки наклейку роблять українською мовою. Подивіться, — Російська Федерація (виробник — ред.), — закуплено Супрун в Україні за два останніх роки”, — зазначив Мусій.

За словами нардепа, така ситуація є диверсією проти України.

“(Ці тест-системи — ред.) закуплені Супрун і урядом на крові. І ці кулі, пані Супрун, нешанована мною, потім вбивають наших українських солдат на фронті. І на кожному флакончику, — вони (російський виробник — ред.) навіть не змогли відклеїти етикетку і поміняти. Це як називається, як не диверсія проти України”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет охорони здоров’я спробує заблокувати поставку тест-систем від російської “дочки” в Україну

Мусій наголосив на тому, що СБУ має негайно відреагувати на такі факти.

“Ось контракт з Crown Agents, де вони закуповують російські тест-системи. Тож, напевно, треба бути послідовним і не розказувати про боротьбу із ворогом. А самому боротися із цим ворогом, а не вводити в оману український народ і не торгувати на крові, вбиваючи наших українських солдатів. Сподіваюся на швидку реакцію СБУ”, — резюмував нардеп.

Зауважимо, що йдеться про тест-системи від компанії ТОВ “Діагностичні системи Україна”, яка є дочірнім підприємством ТОВ “НПО Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода. Засновниками та керівниками обох підприємств є громадяни РФ — батько та син Буркови.

І дійсно, Crown Agents акцептувало пропозицію від ТОВ “Діагностичні системи Україна” на поставку тест-систем для перевірки крові на гепатити та сифіліс в Україну. Загальна сума тендеру становить орієнтовно 120 тис. доларів.

Аби не допустити такого “фінансування” з боку МОЗ російської компанії, у ВР вже зареєстрували навіть законопроект. Дані про нього доступні на офіційному порталі ВР.