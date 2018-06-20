Мусий продемонстрировал в Раде российские тест-системы, которые закупают за госсредства

Политик также продемонстрировал тест-системы из РФ, на которых российские этикетки заклеены наклейками с названиями реагентов на украинском языке.

“Вот так Министерство здравоохранения из-за аферы, поддержанной многими из народных депутатов из большинства, которая называется международные закупки, через Crown Agents закупает вот такие диагностические системы у Российской Федерации. Они обнаглели уже до того, что на российскую упаковку, которую здесь видно, они только наклейку делают на украинском языке. Посмотрите — Российская Федерация (производитель — ред.), — закуплено Супрун в Украине за два последних года”, — отметил Мусий.

По словам нардепа, такая ситуация является диверсией против Украины.

“(Эти тест-системы — ред.) закуплены Супрун и правительством — в крови. И эти пули, госпожа Супрун, неуважаемая мной, потом убивают наших украинских солдат на фронте. И в каждом флакончике, — они (российский производитель — ред.) даже не смогли отклеить этикетку и поменять. Это как называется, как не диверсия против Украины”, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет здравоохранения попытается заблокировать поставку тест-систем от российской “дочки” в Украине

Мусий отметил, что СБУ должна немедленно отреагировать на такие факты.

“Вот контракт с Crown Agents, где они закупают российские тест-системы. Поэтому, наверное, надо быть последовательными и не рассказывать о борьбе с врагом. Самому бороться с этим врагом, а не вводить в заблуждение украинский народ и не торговать в крови, убивая наших украинских солдат. Надеюсь на скорую реакцию СБУ”, - резюмировал нардеп.

Заметим, что речь идет о тест-системах от компании ООО “Диагностические системы Украины”, которая является дочерним предприятием ООО “НПО Диагностические системы” из Нижнего Новгорода. Учредителями и руководителями обеих компаний является граждане РФ — отец и сын Бурковы.

И действительно, Crown Agents акцептовало предложение от ООО “Диагностические системы Украины” на поставку тест-систем для проверки крови на гепатиты и сифилис в Украине. Общая сумма тендера составляет ориентировочно 120 тыс. долларов.

Чтобы не допустить такого “финансирования" со стороны Минздрава российской компании, в ВР уже зарегистрировали даже законопроект. Данные о нем доступны на официальном портале ВР.