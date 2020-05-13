Мусій про Ляшка: яким треба бути ідіотом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Колишній глава МОЗ Олег Мусій назвав заступника міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка ідіотом через те, що він на всю країну сказав, що вони обманули людей, коли сказали, що в сквери ходити небезпечно. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "19:00" з Анастасією Дайнод і Ростиславом Сухачовим на телеканалі ZiK, передає УНН.
“Для мене це (заява Ляшка про заборону відвідувати парки - ред.) свідчить про абсолютну непрофесійність тих людей, які мали би приймати державницькі рішення. Безумовно, все повинно бути в комплексі. А якраз комплексного і системного підходу немає ні в Верховній Раді, ні в уряді, ні в Міністерстві охорони здоров’я, ні у санслужбі Ляшка. Це ж яким треба бути, вибачте за слово, ідіотом, щоби на всю країну сказати, що ми вас обманули, люди. Ну як? Та хоча б промовчав вже”, - сказав Мусій.
Він додав, що йому здається, що йде дуже серйозна боротьба між “соросівськими грантожерами” - представником яких є Ляшко, і міністром Степановим.
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" вважає, що Ляшко мав би скласти повноваження за заяву про сквери.