Мусий о Ляшко: каким надо быть идиотом

"Для меня это (заявление Ляшко о запрете посещать парки - ред.) свидетельствует об абсолютном непрофессионализме тех людей, которые должны принимать государственные решения. Безусловно, все должно быть в комплексе. А раз комплексного и системного подхода нет ни в Верховной Раде, ни в правительстве, ни в Министерстве здравоохранения, ни в санслужбе Ляшко. Это же каким надо быть, простите за слово, идиотом, чтобы на всю страну сказать, что мы вас обманули, люди. Ну как? Да хотя бы промолчал уже", - сказал Мусий.

Он добавил, что ему кажется, что идет очень серьезная борьба между "соросовскими грантоедами" - представителем которых является Ляшко, и министром Степановым.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" считает, что Ляшко должен сложить полномочия из-за заявления о скверах.