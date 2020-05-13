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Мусий о Ляшко: каким надо быть идиотом

Киев • УНН

 • 32054 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Бывший глава Минздрава Олег Мусий назвал заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко идиотом из-за того, что он на всю страну сказал, что они обманули людей, когда сказали, что в скверы ходить опасно. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "19:00" с Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым на телеканале ZiK, передает УНН.

Мусий о Ляшко: каким надо быть идиотом

"Для меня это (заявление Ляшко о запрете посещать парки - ред.) свидетельствует об абсолютном непрофессионализме тех людей, которые должны принимать государственные решения. Безусловно, все должно быть в комплексе. А раз комплексного и системного подхода нет ни в Верховной Раде, ни в правительстве, ни в Министерстве здравоохранения, ни в санслужбе Ляшко. Это же каким надо быть, простите за слово, идиотом, чтобы на всю страну сказать, что мы вас обманули, люди. Ну как? Да хотя бы промолчал уже", - сказал Мусий.

Он добавил, что ему кажется, что идет очень серьезная борьба между "соросовскими грантоедами" - представителем которых является Ляшко, и министром Степановым.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" считает, что Ляшко должен сложить полномочия из-за заявления о скверах.

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