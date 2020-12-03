Мусимо констатувати, що стійкого миру в Україні немає - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Стійкого миру в Україні немає, однак Президент Володимир Зеленський робить все, щоб встановити його і притягнути РФ до відповідальності. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Стійкого миру в Україні немає. Ми мусимо це констатувати, як би важко нам не було. Так, обстріли тривають, але кількість жертв, бойових і небойових втрат зменшилася відчутно - в 10 разів, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.
Те, що ми продовжуємо обмінювати наших полонених - це теж незаперечний факт. Президент робить усе від нього залежне, а я зараз говорю про Нормандську четвірку в Парижі минулого року, і зараз ми намагаємося скликати бодай би в Zoоm конференції, але все одно обговорити питання встановлення миру і притягнення Росії до відповідальності - це беззаперечно", - заявила вона.
Нагадаємо, Верещук виступила за розширення Нормандського формату.