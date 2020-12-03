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Верещук виступила за розширення нормандського формату

Верещук виступила за розширення нормандського формату

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук виступила за розширення нормандського формату. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

За її словами, РФ тисне на Україну "по всім фронтам".

"Але немає на сьогодні іншого формату, ніж нормандський, коли ми говоримо про стратегію. Буде добре, якщо нова адміністрація пана Байдена долучиться до процесу і ми зможемо зрушити з мертвої точки такий важкий для нас формат.

Тому що дійсно, Росія є постійним членом Радбезу ООН, Росія тисне по всім фронтам. Не тільки в ОБСЄ, не тільки в ПАРЄ, шантажуючи, маніпулюючи, застосовуючи усі можливі і не можливі гібридні методи інформаційної, економічної, політичної і дипломатичної війни. Ми дійсно сьогодні потребуємо розширення формату, переформатування, але в будь-якому випадку ми потребуємо підтримки наших зовнішніх партнерів – Франції і Німеччини", - сказала вона.

Верещук закликала колег по парламенту об'єднати зусилля у боротьбі проти спільного ворога в обличчі РФ.

"Я буду всіляко допомагати Президенту Зеленському, щоб ми зустрічалися у нормандському форматі, пояснювали, що робить Росія в Україні, вкотре нагадували, що ми є жертвою агресії. Наші внутрішні негаразди - це справа скороминуча, і перед обличчям спільного ворога ми повинні об’єднатися і не влаштовувати політичних ігрищ", - резюмувала нардеп.

Українські Національні Новини

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