Мураєв закликав Зеленського не копіювати Порошенко

"Війна повинна бути закінчена, і це залежить від вас", - звернувся депутат до президента і тут же зазначив, що на даний момент риторика Зеленського щодо конфлікту на Донбасі повністю повторює все те, що говорив про це попередній глава держави Петро Порошенко.

"На жаль, у вашій стратегії дуже багато недомовлених, взаємовиключних і темних місць, - констатував Мураєв. - Ваша позиція щодо вирішення конфлікту на сході нашої країни - це точна калька з того, що пропонував Порошенко протягом останніх п'яти років, а це означає продовження війни, руйнування країни, і це - шлях в нікуди".

Щоб змінити це, Мураєв запропонував Володимиру Зеленському говорити з усіма учасниками конфлікту і проводити прямі переговори.

"Тільки прямі переговори призведуть до довгоочікуваного результату. Вести переговори з Росією повинні посли і кадрові дипломати, а не бізнесмени і куми. Ви можете і повинні говорити з Донбасом, з нашими громадянами, з усіма сторонами конфлікту", - заявив політик в своєму зверненні.