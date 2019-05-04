Мураев призвал Зеленского не копировать Порошенко

"Война должна быть окончена, и это зависит от вас", - обратился депутат к президенту и тут же отметил, что на данный момент риторика Зеленского в отношении конфликта на Донбассе полностью повторяет все то, что говорил об этом предыдущий глава государства Петр Порошенко.

"К сожалению, в вашей стратегии очень много недосказанных, взаимоисключающих и темных мест, - констатировал Мураев. - Ваша позиция по разрешению конфликта на востоке нашей страны - это точная калька с того, что предлагал Порошенко в течение последних пяти лет, а это значит продолжение войны, разрушение страны, и это - путь в никуда".

Чтобы изменить это, Мураев предложил Владимиру Зеленскому говорить со всеми участниками конфликта и проводить прямые переговоры.

"Только прямые переговоры приведут к долгожданному результату. Вести переговоры с Россией должны послы и кадровые дипломаты, а не бизнесмены и кумовья. Вы можете и должны говорить с Донбассом, с нашими гражданами, со всеми сторонами конфликта", - заявил политик в своём обращении.