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Муфтій Ісмагілов закликав дати Окуєвій звання Героя України

Муфтій Ісмагілов закликав дати Окуєвій звання Героя України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Муфтій Всеукраїнського Духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов закликав дати загиблій активістці Аміні Окуєвій звання Героя України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

“Надійшло підтвердження смерті нашої героїчної сестри-мусульманки Аміни Окуєвої. Вона героїчна жінка-воїн. Вона дуже старанна мусульманка, вона завжди молилась, дотримувалась посту, і відповідала височайшим моральним якостям, що притаманні віруючим! Вона захищала Україну, і не боялась смерті. Я свідчу про те, що вона загинула шагідом — мучеником, що віддав життя заради Аллага на шляху справедливості, та інша Аллаг увійде до Раю. Ми будемо за неї молитись, будемо любити її, пам’ятати її, і ставити її як приклад героїчної української мусульманки. Але важливо, щоб і в цьому житті зберігалась пам’ять про героїв. Тому я прошу, щоб Аміні Окуєвій посмертно дали звання Героя України. Я свідчу, що вона повністю гідна бути героєм нашої країни”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, активістка — загинула.

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