Муфтий Исмагилов призвал дать Окуевой звание Героя Украины

“Поступило подтверждение смерти нашей героической сестры мусульманки Амины Окуевой. Она героическая женщина-воин. Она очень старательная мусульманка, она всегда молилась, соблюдала пост, и отвечала высочайшим моральным качествам, которые свойственны верующим! Она защищала Украину, и не боялась смерти. Я свидетельствую о том, что она погибла шагидом — мучеником, отдавшим жизнь ради Аллаха на пути справедливости, и инша Аллах войдет в Рай. Мы будем за нее молиться, будем любить ее, помнить ее, и ставить ее в пример героической украинской мусульманки. Но важно, чтобы и в этой жизни сохранялась память о героях. Поэтому я прошу, чтобы Амине Окуевой посмертно присвоили звание Героя Украины. Я свидетельствую, что она полностью достойна быть героем нашей страны”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка — погибла .