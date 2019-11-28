МРЦ на алкоголь будуть більше не потрібні - Фінкомітет ВР

ukru
16:46 • 23581 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 50902 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 118911 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 110905 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 130351 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127942 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127575 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171631 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268652 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262338 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
43 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 37170 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 78299 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 54258 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 99702 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 48698 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 6820 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 118911 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 130351 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127942 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 14545 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 13261 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 48735 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 78313 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106441 перегляди
Актуальне
МРЦ на алкоголь будуть більше не потрібні - Фінкомітет ВР

МРЦ на алкоголь будуть більше не потрібні - Фінкомітет ВР

Київ • УНН

 • 28009 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент та уряд зараз збираються повністю роздержавити спиртову галузь. Тож, за таких обставин, встановлення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію повністю втрачає будь-яку логіку. Про це у коментарі УНН розповіла депутат, член фінансового Комітету ВР Ніна Южаніна.

“На питання доцільності МРЦ (на алкогольну продукцію - ред.) зараз треба дивитися через призму змін. Якщо ми будемо всю спиртову галузь приватизувати та знімати весь державний контроль над виробництвом спирту — ситуація зміниться кардинально. І мені здається, що тоді формування МРЦ взагалі буде не логічним”, - сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МРЦ провокує збільшення фальсифікату на алкогольному ринку

Нардеп нагадала, що МРЦ існувала для того, щоб контролювати легальний випуск лікеро-горілчаних виробів, однак, країна так і не впоралася із тіньовим ринком алкогольної продукції.

“Тому з одного боку практика встановленням цієї МРЦ у якості інструменту регулювання, ніби-то, була логічною, а з іншої — ні. Це в даному сегменті породило багато проблем. Пам'ятаємо, МРЦ переглядали і в 2017 році, і в 2018-му. Тоді завжди ставилося питання: а яка ситуація на ринку? І ми бачили, що відсоток нелегального ринку, він ніяк не зменшується”, - зазначила Южаніна, додавши, що МРЦ спровокувало зникнення окремих виробників алкогольної продукції з ринку, адже встановлення мінімальної ціни не забезпечувало конкурентних умов.

Як писав УНН, Україна може відмовитися від МРЦ на алкогольну продукцію. 

Нагадаємо, востаннє МЕРТ пропонував переглянути МРЦ на алкогольні напої убік підвищення в червні поточного року. Проект відповідного рішення передбачав підвищення роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 11%, на вина – на 7,4 – 10,2%.

Загалом, МРЦ в Україні встановлюють з 2008 року. МРЦ на пляшку 0,5 горілки сьогодні становить 89,4 грн, на пляшку вина 0,7 – 42 грн, ігристого – 89 грн. Передбачалося, що у разі прийняття пропозиції МЕРТ за уряду Гройсмана, горілка мала би подорожчати до 99 грн за пляшку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.23
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,015.50
S&P 500
$5,652.09
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,020.20
Ethereum
$1,968.95