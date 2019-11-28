МРЦ на алкоголь будуть більше не потрібні - Фінкомітет ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент та уряд зараз збираються повністю роздержавити спиртову галузь. Тож, за таких обставин, встановлення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію повністю втрачає будь-яку логіку. Про це у коментарі УНН розповіла депутат, член фінансового Комітету ВР Ніна Южаніна.
“На питання доцільності МРЦ (на алкогольну продукцію - ред.) зараз треба дивитися через призму змін. Якщо ми будемо всю спиртову галузь приватизувати та знімати весь державний контроль над виробництвом спирту — ситуація зміниться кардинально. І мені здається, що тоді формування МРЦ взагалі буде не логічним”, - сказала вона.
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Нардеп нагадала, що МРЦ існувала для того, щоб контролювати легальний випуск лікеро-горілчаних виробів, однак, країна так і не впоралася із тіньовим ринком алкогольної продукції.
“Тому з одного боку практика встановленням цієї МРЦ у якості інструменту регулювання, ніби-то, була логічною, а з іншої — ні. Це в даному сегменті породило багато проблем. Пам'ятаємо, МРЦ переглядали і в 2017 році, і в 2018-му. Тоді завжди ставилося питання: а яка ситуація на ринку? І ми бачили, що відсоток нелегального ринку, він ніяк не зменшується”, - зазначила Южаніна, додавши, що МРЦ спровокувало зникнення окремих виробників алкогольної продукції з ринку, адже встановлення мінімальної ціни не забезпечувало конкурентних умов.
Як писав УНН, Україна може відмовитися від МРЦ на алкогольну продукцію.
Нагадаємо, востаннє МЕРТ пропонував переглянути МРЦ на алкогольні напої убік підвищення в червні поточного року. Проект відповідного рішення передбачав підвищення роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 11%, на вина – на 7,4 – 10,2%.
Загалом, МРЦ в Україні встановлюють з 2008 року. МРЦ на пляшку 0,5 горілки сьогодні становить 89,4 грн, на пляшку вина 0,7 – 42 грн, ігристого – 89 грн. Передбачалося, що у разі прийняття пропозиції МЕРТ за уряду Гройсмана, горілка мала би подорожчати до 99 грн за пляшку.