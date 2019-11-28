МРЦ на алкоголь будут больше не нужны - Финкомитет ВР

"На вопрос целесообразности МРЦ (на алкогольную продукцию - ред.) сейчас надо смотреть через призму изменений. Если мы будем всю спиртовую отрасль приватизировать и снимать весь государственный контроль над производством спирта - ситуация изменится кардинально. И мне кажется, что тогда формирование МРЦ вообще будет не логичным", - сказала она.

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Нардеп напомнила, что МРЦ была для того, чтобы контролировать легальный выпуск ликеро-водочных изделий, однако, страна так и не справилась с теневым рынком алкогольной продукции.

"Поэтому с одной стороны практика установки этой МРЦ в качестве инструмента регулирования, якобы, была логичной, а с другой - нет. Это в данном сегменте породило много проблем. Помним, МРЦ пересматривали и в 2017 году, и в 2018-м. Тогда всегда ставился вопрос: а какова ситуация на рынке? И мы видели, что процент нелегального рынка, он никак не уменьшается", - отметила Южанина, добавив, что МРЦ спровоцировали исчезновение отдельных производителей алкогольной продукции с рынка, ведь установление минимальной цены не обеспечивало конкурентных условий.

Как писал УНН, Украина может отказаться от МРЦ на алкогольную продукцию.

Напомним, последний раз МЭРТ предлагал пересмотреть МРЦ на алкогольные напитки в сторону повышения в июне текущего года. Проект соответствующего решения предусматривал повышение розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 11%, на вина - на 7,4 - 10,2%.

В общем, МРЦ в Украине устанавливают с 2008 года. МРЦ на бутылку 0,5 водки сегодня составляет 89,4 грн, на бутылку вина 0,7 - 42 грн, игристого - 89 грн. Предполагалось, что в случае принятия предложения МЭРТ при правительстве Гройсмана, водка должна была подорожать до 99 грн за бутылку.