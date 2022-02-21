Можливості набагато вищі, ніж в Ірану: Шойгу заявив, що Україна має все для створення ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В України є все для того, щоб створити ядерну зброю. Причому ці можливості набагато вище ніж у Ірану і Північної Кореї. Таку думку висловив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні Радбезу РФ, передає кореспондент УНН.
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“Хотів би звернути увагу членів Радбезу на заяву пана Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути собі статус ядерної, не буду говорити держави... країни. Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші, ніж в Ірану і Північної Кореї", — сказав Шойгу.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціювання консультації з приводу Будапештського меморандуму.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що направив державам-членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.
Додамо
Будапештський меморандум підписали Україна, США, Велика Британія і Росія 5 грудня 1994. Він передбачає гарантії Україні у зв'язку з набуттям ним неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.