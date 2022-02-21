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Можливості набагато вищі, ніж в Ірану: Шойгу заявив, що Україна має все для створення ядерної зброї

Можливості набагато вищі, ніж в Ірану: Шойгу заявив, що Україна має все для створення ядерної зброї

Київ • УНН

 • 168638 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. В України є все для того, щоб створити ядерну зброю. Причому ці можливості набагато вище ніж у Ірану і Північної Кореї. Таку думку висловив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні Радбезу РФ, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Хотів би звернути увагу членів Радбезу на заяву пана Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути собі статус ядерної, не буду говорити держави... країни. Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші, ніж в Ірану і Північної Кореї", — сказав Шойгу.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціювання консультації з приводу Будапештського меморандуму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що направив державам-членам Ради Безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Додамо

Будапештський меморандум підписали Україна, США, Велика Британія і Росія 5 грудня 1994. Він передбачає гарантії Україні у зв'язку з набуттям ним неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Українські Національні Новини

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