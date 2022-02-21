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15 марта, 19:03 • 87804 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123578 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114089 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108503 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98441 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94705 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82867 просмотра

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Возможности гораздо выше чем у Ирана: Шойгу заявил, что Украина имеет все для создания ядерного оружия

Киев • УНН

 • 168637 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. У Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. Причем эти возможности гораздо выше чем у Ирана и Северной Кореи. Такое мнение высказал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хотел бы обратить внимание членов Совбеза на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной, не буду говорить державы...страны... Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи”, — сказал Шойгу.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об инициировании консультации по поводу Будапештского меморандума.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации.

Добавим

Будапештский меморандум подписали Украина, США, Великобритания и Россия 5 декабря 1994. Он предусматривает гарантии Украине в связи с приобретением им неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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