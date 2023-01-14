Можливий масований ракетний удар, очікуються масштабні тривоги з 12:00 - голова Черкаської ОВА

Цитата

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12:00. Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці!" - вказав Табурець.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомив про 17 ворожих бомбардувальників Ту в повітрі.