Можливий масований ракетний удар, очікуються масштабні тривоги з 12:00 - голова Черкаської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Можливий масований ракетний удар, очікуються масштабні тривоги з 12:00. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у суботу, 14 січня, Telegram, пише УНН.
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"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12:00. Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці!" - вказав Табурець.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомив про 17 ворожих бомбардувальників Ту в повітрі.