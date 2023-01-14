Возможен массированный ракетный удар, ожидаются масштабные тревоги с 12:00 - глава Черкасской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Возможен массированный ракетный удар, ожидаются масштабные тревоги с 12:00. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00. Поэтому не пренебрегайте предупредительными сигналами! Будьте в максимально безопасном месте!" - указал Табурец.
Дополнение
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщил о 17 вражеских бомбардировщиках Ту в воздухе.