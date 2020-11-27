Можливе ускладнення: у перехворілих на COVID-19 випадають зуби

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У матеріалі наголошується, що у перехворілих на COVID-19 у різних куточках США зуби випадали без болю і крові. Проблема поки не масштабна, але заслуговує на увагу вчених.

Крім втрати зубів також відзначалася зміна їхніх кольору на сірий, сколи і підвищена чутливість ясен. Парадантологи припускають, що на тлі коронавірусної інфекції можуть посилюватися ті проблеми із зубами, які вже є у людей.

Президент і директор з медичних питань Фонду ангіогенезу Вільям Лі у своєму коментарі зазначив, що випадання зуба без крові є досить незвичним. Воно може говорити про те, що з кровоносними судинами у яснах щось відбувається через COVID-19.

Можливо, випадання зубів увійде у список постковідних ускладнень, серед яких вже є тривожність, слабкість, проблеми з концентрацією і багато іншого.

Нагадаємо, що медики не виключають ускладнень від безсимптомного "ковіду", які можуть викликати порушення в організмі. Як наслідок - можлива поява тривожності, депресії, проблем із пам'яттю і концентрацією.

Єдиний спосіб дізнатися, чи була людина інфікована коронавірусом - здати імуноферментний (ІФА) тест на антитіла. Його результати скорегують схему лікування можливих "ковідних" ускладнень, які виникли після безсимптомного або легкого перебігу хвороби.