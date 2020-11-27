Возможное осложнение: у переболевших COVID-19 выпадают зубы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. У некоторых пациентов, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, оказались проблемы с зубами и их бескровное и безболезненное выпадение. Об этом пишет The New York Times, сообщает УНН.
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В материале отмечается, что у переболевших COVID-19 в различных уголках США зубы выпадали без боли и крови. Проблема пока не масштабная, но заслуживает внимания ученых.
Кроме потери зубов также отмечалась смена их цвета на серый, сколы и повышенная чувствительность десен. Парадантологи предполагают, что на фоне коронавирусной инфекции могут усиливаться те проблемы с зубами, которые уже есть у людей.
Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенеза Уильям Ли в своем комментарии отметил, что выпадение зуба без крови является довольно необычным. Оно может говорить о том, что с кровеносными сосудами в деснах что-то происходит из-за COVID-19.
Возможно, выпадение зубов войдет в список постковидных осложнений, среди которых уже есть тревожность, слабость, проблемы с концентрацией и многое другое.
Напомним, что медики не исключают осложнений от бессимптомного "ковида", которые могут вызвать нарушения в организме. Как следствие - возможно появление тревожности, депрессии, проблем с памятью и концентрацией.
Единственный способ узнать, был ли человек инфицирован коронавирусом - сдать иммуноферментный (ИФА) тест на антитела. Его результаты скорректируют схему лечения возможных "ковидных" осложнений, которые возникли после бессимптомного или легкого течения болезни.