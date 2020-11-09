Инфекционист рассказал, почему бессимптомным больным COVID-19 важно сделать ИФА-тест на антитела

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13:25 • 3151 просмотра

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10:59 • 44848 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 67664 просмотра

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08:59 • 87867 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бессимптомное течение COVID-19 не исключает отсутствие опасных осложнений. Задокументировано случаи, когда обследование людей, у которых не было никаких симптомов, показывали пневмонию на КТ, тяжелые сосудистые и сердечные осложнения. Об этом УНН рассказал инфекционист Сергей Крамарев.

"Описаны случаи, когда обследовали людей, и пневмонию находили на КТ, и сосудистые различные осложнения. Есть единичные случаи. Дело в том, что этот вирус поражает практически все сосуды. Больше в легких, но практически во всех органах", - разъяснил инфекционист.

То есть бессимптомное течение, по словам медика, не гарантирует того, что человек не может получить тяжелых осложнений от COVID-19. Особенно, учитывая то, что он может поражать любые органы и системы организма человека.

"Читал, в Бразилии был случай, когда вирус сам непосредственно может поражать сердечную мышцу. Там человек умер, и под электронным микроскопом смотрели сердечную мышцу. И увидели, что там внутри "сидит" этот вирус. То есть, вирус может напрямую поражать сердце. Любой орган может быть задействован этой инфекцией, и это действительно описано", - отметил Сергей Крамарев.

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