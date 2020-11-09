Инфекционист рассказал, почему бессимптомным больным COVID-19 важно сделать ИФА-тест на антитела
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Бессимптомное течение COVID-19 не исключает отсутствие опасных осложнений. Задокументировано случаи, когда обследование людей, у которых не было никаких симптомов, показывали пневмонию на КТ, тяжелые сосудистые и сердечные осложнения. Об этом УНН рассказал инфекционист Сергей Крамарев.
"Описаны случаи, когда обследовали людей, и пневмонию находили на КТ, и сосудистые различные осложнения. Есть единичные случаи. Дело в том, что этот вирус поражает практически все сосуды. Больше в легких, но практически во всех органах", - разъяснил инфекционист.
То есть бессимптомное течение, по словам медика, не гарантирует того, что человек не может получить тяжелых осложнений от COVID-19. Особенно, учитывая то, что он может поражать любые органы и системы организма человека.
"Читал, в Бразилии был случай, когда вирус сам непосредственно может поражать сердечную мышцу. Там человек умер, и под электронным микроскопом смотрели сердечную мышцу. И увидели, что там внутри "сидит" этот вирус. То есть, вирус может напрямую поражать сердце. Любой орган может быть задействован этой инфекцией, и это действительно описано", - отметил Сергей Крамарев.