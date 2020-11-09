Інфекціоніст розповів, чому безсимптомним хворим на COVID-19 важливо зробити ІФА-тест на антитіла

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Безсимптомний перебіг COVID-19 не виключає відсутність небезпечних ускладнень. Задокументовано випадки, коли обстеження людей, у яких не було жодних симптомів, показували пневмонію на КТ, важкі судинні та серцеві ускладнення. Про це УНН розповів інфекціоніст Сергій Крамарьов.

“Описані випадки, коли обстежували людей, і пневмонію знаходили на КТ, і судинні різні ускладнення. Є поодинокі випадки. Річ у тім, що цей вірус вражає практично всі судини. Більше в легенях, але практично у всіх органах”, — роз’яснив інфекціоніст.

Тобто безсимптомний перебіг, за словами медика, не гарантує того, що людина не може отримати важких ускладнень від COVID-19. Особливо, враховуючи те, що він може вражати будь-які органи та системи організму людини.

“Читав, у Бразилії був випадок, коли вірус сам безпосередньо може вражати серцевий м’яз. Там людина померла, і під електронним мікроскопом дивилися серцевий м’яз. І побачили, що там всередині "сидить" цей вірус. Тобто, вірус може безпосередньо вражати серце. Будь-який орган може бути задіяний цією інфекцією, і це дійсно описано”, — зауважив Сергій Крамарьов.

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