Інфекціоніст розповів, чому безсимптомним хворим на COVID-19 важливо зробити ІФА-тест на антитіла

“Описані випадки, коли обстежували людей, і пневмонію знаходили на КТ, і судинні різні ускладнення. Є поодинокі випадки. Річ у тім, що цей вірус вражає практично всі судини. Більше в легенях, але практично у всіх органах”, — роз’яснив інфекціоніст.

Тобто безсимптомний перебіг, за словами медика, не гарантує того, що людина не може отримати важких ускладнень від COVID-19. Особливо, враховуючи те, що він може вражати будь-які органи та системи організму людини.

“Читав, у Бразилії був випадок, коли вірус сам безпосередньо може вражати серцевий м’яз. Там людина померла, і під електронним мікроскопом дивилися серцевий м’яз. І побачили, що там всередині "сидить" цей вірус. Тобто, вірус може безпосередньо вражати серце. Будь-який орган може бути задіяний цією інфекцією, і це дійсно описано”, — зауважив Сергій Крамарьов.