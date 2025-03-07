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Може постраждати пів мільйона пасажирів: в аеропортах Німеччини 10 березня відбудеться масштабний страйк

Київ • УНН

 • 20219 перегляди

Профспілка Verdi оголосила 24-годинний страйк працівників німецьких аеропортів 10 березня. Страйк вплине на 510 тисяч пасажирів та призведе до зупинки авіасполучення в більшості аеропортів країни.

Може постраждати пів мільйона пасажирів: в аеропортах Німеччини 10 березня відбудеться масштабний страйк

Об’єднана профспілка Verdi закликала працівників державного сектору та наземного обслуговування до 24-годинного страйку в понеділок, 10 березня. Через це можуть постраждати понад 500 тис. пасажирів. Про це повідомив Reuters, пише УНН.

Деталі

Асоціація операторів німецьких аеропортів ADV заявила, що близько 510 000 людей постраждають і понад 3 400 рейсів буде скасовано в результаті страйку.

"Повітряний рух у Німеччині буде значною мірою припинено в понеділок", - йдеться в заяві ADV, яка зазначає, що страйк є "жахливим сценарієм для постраждалих пасажирів".

Аеропорт Франкфурта заявив, що, найімовірніше, не буде жодного вильоту. Він порадив пасажирам утриматися від приїзду в аеропорт і закликав тих, хто здійснює пересадку через аеропорт, перевіряти статус рейсу на сайті своєї авіакомпанії.

Інші аеропорти, які постраждають в понеділок, - Мюнхен, Штутгарт, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ганновер, Бремен, Гамбург, Берлін і Лейпциг-Галле.

Вимоги працівників

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 8%, або принаймні на 350 євро на місяць, а також вищих премій і додаткових вихідних. Вона оголосила попереджувальний страйк після того, як другий раунд колективних переговорів минулого місяця закінчився невдачею: роботодавці відкинули вимоги як непідйомні.

Переговори мають продовжитися пізніше цього місяця.

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