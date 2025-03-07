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Может пострадать полмиллиона пассажиров: в аэропортах Германии 10 марта состоится масштабная забастовка

Киев • УНН

 • 20217 просмотра

Профсоюз Verdi объявил 24-часовую забастовку работников немецких аэропортов 10 марта. Забастовка повлияет на 510 тысяч пассажиров и приведет к остановке авиасообщения в большинстве аэропортов страны.

Может пострадать полмиллиона пассажиров: в аэропортах Германии 10 марта состоится масштабная забастовка

Объединенный профсоюз Verdi призвал работников государственного сектора и наземного обслуживания к 24-часовой забастовке в понедельник, 10 марта. В результате этого могут пострадать более 500 тыс. пассажиров. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ассоциация операторов немецких аэропортов ADV заявила, что около 510 000 человек пострадают и более 3 400 рейсов будет отменено в результате забастовки.

"Воздушное движение в Германии будет в значительной степени приостановлено в понедельник", - говорится в заявлении ADV, в котором отмечается, что забастовка является "ужасным сценарием для пострадавших пассажиров".

Аэропорт Франкфурта заявил, что, скорее всего, не будет ни одного вылета. Он посоветовал пассажирам воздержаться от приезда в аэропорт и призвал тех, кто совершает пересадку через аэропорт, проверять статус рейса на сайте своей авиакомпании.

Другие аэропорты, которые пострадают в понедельник, - Мюнхен, Штутгарт, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ганновер, Бремен, Гамбург, Берлин и Лейпциг-Галле.

Требования работников

Профсоюз требует повышения зарплаты на 8%, или как минимум на 350 евро в месяц, а также более высоких премий и дополнительных выходных. Он объявил предупредительную забастовку после того, как второй раунд коллективных переговоров в прошлом месяце завершился неудачей: работодатели отклонили требования как непосильные.

Переговоры должны продолжиться позже в этом месяце.

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