"Може, час змінити підхід?": Подоляк відреагував на заклики іноземних посольств покинути Україну

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"Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Півроку війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї. Може, час змінити підхід?" - написав Подоляк.

Нагадаємо

Сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян покинути Україну через підвищену загрозу ракетних ударів з боку росії.