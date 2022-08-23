"Може, час змінити підхід?": Подоляк відреагував на заклики іноземних посольств покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на тлі закликів іноземних посольств до своїх громадян покинути Україну через загрозу масованих ударів росії заявив, що час змінити підхід у боротьбі з агресором. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Амбасади країн Заходу просять своїх громадян негайно залишити Україну у зв'язку з можливими масовими ударами росії по цивільних об'єктах і центрах міст. Півроку війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї. Може, час змінити підхід?" - написав Подоляк.
Нагадаємо
Сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян покинути Україну через підвищену загрозу ракетних ударів з боку росії.