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"Может, пора изменить подход?": Подоляк отреагировал на призывы иностранных посольств покинуть Украину

Киев • УНН

 • 264950 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на фоне призывов иностранных посольств к своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы массированных ударов россии заявил, что пора изменить подход в борьбе с агрессором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

"Может, пора изменить подход?": Подоляк отреагировал на призывы иностранных посольств покинуть Украину

Цитата

"Посольства стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами россии по гражданским объектам и центрам городов. Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, время изменить подход?" – написал Подоляк.

Напомним 

Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за повышенной угрозы ракетных ударов со стороны россии.

Украинские Национальные Новости

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