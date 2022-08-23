"Может, пора изменить подход?": Подоляк отреагировал на призывы иностранных посольств покинуть Украину

Цитата

"Посольства стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами россии по гражданским объектам и центрам городов. Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, время изменить подход?" – написал Подоляк.

Напомним

Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки призвало своих граждан покинуть Украину из-за повышенной угрозы ракетных ударов со стороны россии.