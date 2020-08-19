МОЗ змінює вимоги до носіння масок вчителями, наполягає на рекомендаціях щодо медоглядів

“Ми змінюємо вимоги до носіння засобів індивідуального захисту саме педагогічного складу — на пропозицію освітян, під час уроків ми їм будемо дозволяти носити не маску на обличчі, а захисний прозорий щиток, який виконує ті самі функції, але дозволяє проводити освітній процес, використовуючи і передаючи всі емоції, які може передавати педагог”, — сказав Ляшко.

Також, з його слів, сьогодні додатково було наголошено на необхідності виконання листа Міністерства охорони здоров’я щодо медичних оглядів перед навчальним роком.

"Медогляди перед навчальним роком проводяться для дітей 1-го класу, для всіх інших дітей медогляди проводяться раз на рік. Ми неодноразово комунікували керівникам освітніх закладів, департаментів освіти ОДА. Це прохання від лікарів, це вимоги нормативно-правових актів - не робити скупчення дітей, навіть у період, не характерний для епідсезону, скупчення дітей напередодні або в кінці навчального року... Дитина повинна пройти медичний огляд один раз на рік, цей медичних огляд проводиться плюс-мінус два тижні до її дня народження. Відповідальність за проходження медичного огляду покладаються на батьків”, — заявив санлікар.

Він підкреслив, що для 1-класників потрібно розглядати і виважено підходити до процесу, щоб не відбувалось скупчень людей.

Нагадаємо, члени державної комісії ТЕБ і НС 19 серпня заслухали інформацію МОН про те, у який спосіб буде організована робота в різних зонах за баченням МОЗ та МОН, а також щодо рекомендацій по утилізації використаних педагогами та дітьми індивідуальних засобів захисту, зокрема масок.



