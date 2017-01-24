МОЗ затвердив реєстр граничних оптово-відпускних цін на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я затвердило реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету 2 типу. Відповідний наказ за підписом в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун оприлюднено на сайті відомства, передає УНН.
“Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року №862 „Про державне регулювання цін на лікарські засоби“ та Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін, затвердженого наказом МОЗ України від 29 грудня 2016 року №1423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за №12/29880, затвердити реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 16 січня 2017 року”, — йдеться у наказі.
У реєстрі вказані граничні ціни по 21 міжнародній непатентованій назві або діючій речовині на ліки за трьома напрямами: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, бронхіальна астма.
У прес-службі міністерства зазначають, що з 1 лютого реалізація ліків в аптечних закладах вище граничної ціни з урахуванням граничних надбавок (оптової та роздрібної) та ПДВ буде неможливою, а ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби зменшиться до 2-5%.
“Уряд встановлює максимальну гуртову торговельну надбавку на продаж ліків 5% з урахуванням усіх податків та зборів та максимальну роздрібну торговельну надбавку на продаж ліків на рівні 15% з урахуванням всіх податків та зборів”, — йдеться у повідомленні на сайті міністерства.
Також у МОЗ наголосили, що референтну ціну на ліки в Україні встановлено залежно від цін на подібний лікарський засіб по МНН у 5 сусідніх країнах — Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Визначення граничної оптово-відпускної ціни відбувається шляхом визначення найменшої референтної ціни одиниці лікарської форми кожної сили дії значень вибірки відповідних цін у референтних країнах з офіційних джерел уповноважених державних органів референтних країн.