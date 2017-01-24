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Минздрав утвердил реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарства

Минздрав утвердил реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарства

Киев • УНН

 • 15675 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министерство здравоохранения утвердило реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета 2 типа. Соответствующий приказ за подписью и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун обнародован на сайте ведомства, передает УНН.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 года №862" О государственном регулировании цен на лекарственные средства "и Порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен, утвержденного приказом МЗ Украины от 29 декабря 2016 года №1423 , зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 5 января 2017 года по №12 / 29880, утвердить реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства по состоянию на 16 января 2017 года ", - говорится в приказе.

В реестре указаны предельные цены по 21 международному непатентованному названию или действующему веществу на лекарства по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма.

В пресс-службе министерства отмечают, что с 1 февраля реализация лекарств в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной, а НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%.

"Правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Также в Минздраве отметили, что референтную цену на лекарства в Украине установлено в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. Определение предельной оптово-отпускной цены происходит путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран.

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