МОЗ занепокоєне зростанням кількості госпіталізованих з COVID-19

"Велика кількість людей, яких госпіталізують, і їм потрібна допомога саме в умовах стаціонару. Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння і ми бачимо, що якщо подивитися у динаміці за останній місяць, ця кількість людей, у яких ми діагностуємо пневмонію, та кількість людей, яких ми госпіталізуємо – продовжує зростати", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 823 осіб, з них 53 дитини та 53 медичних працівників.