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МОЗ занепокоєне зростанням кількості госпіталізованих з COVID-19

МОЗ занепокоєне зростанням кількості госпіталізованих з COVID-19

Київ • УНН

 • 16270 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я занепокоєне зростанням кількості госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, яким необхідна допомога в умовах стаціонару. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Велика кількість людей, яких госпіталізують, і їм потрібна допомога саме в умовах стаціонару. Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння і ми бачимо, що якщо подивитися у динаміці за останній місяць, ця кількість людей, у яких ми діагностуємо пневмонію, та кількість людей, яких ми госпіталізуємо – продовжує зростати", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 823 осіб, з них 53 дитини та 53 медичних працівників.

Українські Національні Новини

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