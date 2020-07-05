МОЗ занепокоєне зростанням кількості госпіталізованих з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я занепокоєне зростанням кількості госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, яким необхідна допомога в умовах стаціонару. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Велика кількість людей, яких госпіталізують, і їм потрібна допомога саме в умовах стаціонару. Це пацієнти, які мають тяжкий перебіг хвороби. Це викликає у нас велике занепокоєння і ми бачимо, що якщо подивитися у динаміці за останній місяць, ця кількість людей, у яких ми діагностуємо пневмонію, та кількість людей, яких ми госпіталізуємо – продовжує зростати", - сказав Степанов.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 823 осіб, з них 53 дитини та 53 медичних працівників.