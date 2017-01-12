МОЗ: зафіксовано зниження рівня захворюваності на грип і ГРВІ на початку 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На першому тижні 2017 року зафіксовано зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ, на 38% серед дорослих та на 23% серед дітей. Про це під час брифінгу повідомила керівник центру грипу Міністерства охорони здоров’я України Тетяна Дихановська, передає кореспондент УНН.
"Спостерігається закономірна тенденція до зниження захворюваності на першому тижні року. Це пов’язано як з новорічними святами, так і з канікулами у навчальних закладах. Ми бачимо, що навіть вікова структура змінилася. Якщо, коли діти ходять у навчальні заклади, ми фіксуємо до 70% дітей серед захворілих, зараз це 52%. За перший тиждень захворіло майже 250 тисяч осіб, з них 52% - це діти віком до 17 років. Наразі найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у Волинській області, найменший − в Луганській. На звітному тижні ми побачили зменшення захворюваності серед дітей та дорослих на 23% та 38% відповідно", - сказала вона.
Нагадаємо, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 13 областях.