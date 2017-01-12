МОЗ: зафіксовано зниження рівня захворюваності на грип і ГРВІ на початку 2017 року

"Спостерігається закономірна тенденція до зниження захворюваності на першому тижні року. Це пов’язано як з новорічними святами, так і з канікулами у навчальних закладах. Ми бачимо, що навіть вікова структура змінилася. Якщо, коли діти ходять у навчальні заклади, ми фіксуємо до 70% дітей серед захворілих, зараз це 52%. За перший тиждень захворіло майже 250 тисяч осіб, з них 52% - це діти віком до 17 років. Наразі найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у Волинській області, найменший − в Луганській. На звітному тижні ми побачили зменшення захворюваності серед дітей та дорослих на 23% та 38% відповідно", - сказала вона.

Нагадаємо, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у 13 областях.