Минздрав: зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в начале 2017 г.
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На первой неделе 2017 г. зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, на 38% среди взрослых и на 23% среди детей. Об этом во время брифинга сообщила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская, передает корреспондент УНН.
"Наблюдается закономерная тенденция к снижению заболеваемости в первую неделю года. Это связано как с новогодними праздниками, так и с каникулами в учебных заведениях. Мы видим, что даже возрастная структура изменилась. Если, когда дети ходят в учебные заведения, мы фиксируем до 70% детей среди заболевших, сейчас это 52%. За первую неделю заболело почти 250 тыс. человек, из них 52% - это дети в возрасте до 17 лет. Сейчас самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Волынской области, наименьший - в Луганской. На отчетной неделе мы увидели уменьшение заболеваемости среди детей и взрослых на 23% и 38% соответственно", - сказала она.
Напомним, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 13 областях.