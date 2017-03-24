МОЗ визнав низький рівень організації роботи з профілактики онкозахворювань

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Низький рівень організації роботи з профілактики онкологічних захворювань і відсутність програм популяризації здорового образу життя є одними із причин підвищення захворюваності на рак в державі. Про це йдеться в проекті концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки, розроблений МОЗ України, передає УНН.

Відповідно до проекту концепції, на сьогодні українці не обізнані з питань ризиків розвитку онкологічних захворювань.

У МОЗ також констатували, що причинами підвищення захворюваності на рак у державі є недостатній рівень оснащеності спеціалізованих онкологічних закладів охорони здоров'я лікувально-діагностичним обладнанням та відсутність дієвих програм паліативної і симптоматичної допомоги.

Нагадаємо, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.

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