МОЗ визнав низький рівень організації роботи з профілактики онкозахворювань
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Низький рівень організації роботи з профілактики онкологічних захворювань і відсутність програм популяризації здорового образу життя є одними із причин підвищення захворюваності на рак в державі. Про це йдеться в проекті концепції загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2022 роки, розроблений МОЗ України, передає УНН.
Відповідно до проекту концепції, на сьогодні українці не обізнані з питань ризиків розвитку онкологічних захворювань.
У МОЗ також констатували, що причинами підвищення захворюваності на рак у державі є недостатній рівень оснащеності спеціалізованих онкологічних закладів охорони здоров'я лікувально-діагностичним обладнанням та відсутність дієвих програм паліативної і симптоматичної допомоги.
Нагадаємо, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.