МОЗ визнав низький рівень організації роботи з профілактики онкозахворювань

Відповідно до проекту концепції, на сьогодні українці не обізнані з питань ризиків розвитку онкологічних захворювань.

У МОЗ також констатували, що причинами підвищення захворюваності на рак у державі є недостатній рівень оснащеності спеціалізованих онкологічних закладів охорони здоров'я лікувально-діагностичним обладнанням та відсутність дієвих програм паліативної і симптоматичної допомоги.

Нагадаємо, у МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини.