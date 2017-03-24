Минздрав признал низкий уровень организации работы по профилактике онкозаболеваний
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Низкий уровень организации работы по профилактике онкологических заболеваний и отсутствие программ популяризации здорового образа жизни являются одними из причин повышения заболеваемости раком в государстве. Об этом говорится в проекте концепции общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2022 годы, разработанный Минздравом Украины, передает УНН.
Согласно проекту концепции, на сегодня украинцы не осведомлены в вопросах рисков развития онкологических заболеваний.
В Минздраве констатировали, что причинами повышения заболеваемости раком в стране является недостаточный уровень оснащенности специализированных онкологических учреждений здравоохранения лечебно-диагностическим оборудованием и отсутствие действенных программ паллиативной и симптоматической помощи.
Напомним, в Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности.