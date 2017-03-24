Минздрав признал низкий уровень организации работы по профилактике онкозаболеваний

Согласно проекту концепции, на сегодня украинцы не осведомлены в вопросах рисков развития онкологических заболеваний.

В Минздраве констатировали, что причинами повышения заболеваемости раком в стране является недостаточный уровень оснащенности специализированных онкологических учреждений здравоохранения лечебно-диагностическим оборудованием и отсутствие действенных программ паллиативной и симптоматической помощи.

Напомним, в Минздраве скопировали Концепцию по борьбе с онкологией десятилетней давности.