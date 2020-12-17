МОЗ: в охороні здоров’я у 2020 році отримали рекордну кількість лікарських засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні у систему охорони здоров’я в цьому році надійдуть лікарські засоби на загальну суму близько 7,3 млрд грн. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“У систему охорони здоров’я у 2020 році зайшла рекордна кількість лікарських засобів на суму 6,1 млрд грн. Ми ще чекаємо за грудень додаткові постачання на понад 1 млрд грн. Разом ця кількість буде становити близько 7,3 млрд грн. Для порівняння у 2019 році було поставлено лікарських засобів на суму 5,4 млрд грн, у 2018 році на близько 5 млрд грн”, — сказала Шаталова.
Також вона розповіла, що до кінця року в Україні поставлять 49 комп’ютерних томографів.
“Сьогодні на ранок 18 комп’ютерних томографів поставлено до медичних установ... Таку інформацію надає державне підприємство "Медичні закупівлі України“... До кінця року обіцяють забезпечити постачання 49 комп’ютерних томографів”, — зазначила Шаталова.
Нагадаємо, Шаталова заявляла, що у регіональних лікарнях до кінця цього року мають встановити 161 комп’ютерний томограф.