Минздрав: в здравоохранении в 2020 году получили рекордное количество лекарственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украину в систему здравоохранения в этом году поступят лекарственные средства на общую сумму около 7,3 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В систему здравоохранения в 2020 году зашло рекордное количество лекарственных средств на сумму 6,1 млрд грн. Мы еще ждем за декабрь дополнительные поставки более чем на 1 млрд грн. Вместе это количество будет составлять около 7,3 млрд грн. Для сравнения в 2019 году было поставлено лекарственных средств на сумму 5,4 млрд грн, в 2018 году на около 5 млрд грн", - сказала Шаталова.
Также она рассказала, что до конца года в Украину поставят 49 компьютерных томографов.
"Сегодня на утро 18 компьютерных томографов поставлено в медицинские учреждения... Такую информацию предоставляет государственное предприятие "Медицинские закупки Украины"... К концу года обещают обеспечить поставки 49 компьютерных томографов", - отметила Шаталова.
Напомним, Шаталова заявляла, что в региональных больницах до конца этого года должны установить 161 компьютерный томограф.