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МОЗ: до кінця року у регіональних лікарнях мають встановити понад 160 комп’ютерних томографів

МОЗ: до кінця року у регіональних лікарнях мають встановити понад 160 комп’ютерних томографів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У регіональних лікарнях до кінця цього року мають встановити 161 комп’ютерний томограф. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Загалом наші регіональні медзаклади обіцяють облаштувати спеціальні приміщення та встановити комп’ютерні томографи до кінця року. Мова йде про 161 апарат. Вже на сьогодні ДП "Медичні закупівлі" укладено контрактів на понад 2 мільярди грн, які наразі розподілені та зареєстровані у Державному казначействі України, відповідно до тих запитів формувалася потреба, які надавали нам лікарні…Вже дуже скоро перші 48 комп’ютерних томографів поїдуть в області…", - розповіла Шаталова.

Як повідомлялося, ДП "Медзакупівлі" на чолі зі скандальним Арсеном Жумаділовим провели тендер із закупівлі для українських лікарень комп'ютерних томографів. Результати цього конкурсу виявилися більш ніж несподіваними. Окрім того, що ситуація з томографами і так неоднозначна, так ще й компанію-переможця "АФС Медицинтехнік" вибрали виключно за критерієм найменшої ціни.

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