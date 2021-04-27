МОЗ: Україна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі COVID-19

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“Сьогодні можна констатувати що наша країна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери. У порівнянні минулого і позаминулого тижня, кількість захворілих зменшилась із майже 92 тисяч до 77 тисяч”, — сказав Степанов.

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За даними міністра, кількість госпіталізованих, у порівнянні з позаминулим тижнем, зменшилась на майже 3 400 осіб.

“Все це говорить про те, що ситуація стабілізується. Ми пройшли цей надважкий період третьої хвилі”, — додав він.

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За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,038 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 квітня, — майже 8 тисяч, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 432. Водночас одужалих за добу у понад два рази більше, ніж захворілих.



Додамо, що згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.