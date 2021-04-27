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Минздрав: Украина начала постепенный выход из третьей волны COVID-19

Минздрав: Украина начала постепенный выход из третьей волны COVID-19

Киев  •  УНН

 • 31758 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня можно констатировать что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры. По сравнению прошлой и позапрошлой недели, количество заболевших уменьшилось с почти 92 тысяч до 77 тысяч”, — сказал Степанов.

Детали

По данным министра, количество госпитализированных, по сравнению с позапрошлой неделей, уменьшилось почти 3 400 человек.

“Все это говорит о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли этот сверхтяжелый период третьей волны”, — добавил он.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,038 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 апреля, — почти 8 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 432. В то же время выздоровели за сутки более чем в два раза больше, чем заболевших.

Добавим, что по данным Worldmeter, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м — по количеству смертей от COVID-19.

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