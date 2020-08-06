МОЗ планує у вересні збільшити кількість ПЛР-тестів до 25 тис. на добу

“Сьогодні було зроблено майже 18 тис. ПЛР-тестувань на добу. Звичайно, і далі завдання, яке поставлене - щоб ми вийшли десь на 25 тис. вже в вересні місяці тестувань на добу. Тобто, в нас є затверджені алгоритми, максимально, щоб люди, які або в кого є симптоматика коронавірусної хвороби - щоб максимально швидко їм робили тести і без будь-яких зволікань. Звичайно, воно виникає, тому що не вистачає людей, які можуть робити, не вистачає устаткування, яке ми постійно наповнюємо. Тобто, ми за 4 місяці збільшили в рази, на порядок, цю кількістю тестувань. Але ми визнаємо, що так, дійсно є проблеми, але ми чітко знаємо, в який спосіб їх вирішувати”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що інколи проблеми вирішують точково.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні проведено рекордну кількість тестів на коронавірус, всього - 35 902 тестування.