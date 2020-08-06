Минздрав планирует в сентябре увеличить количество ПЦР-тестов до 25 тыс. в сутки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74650 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100295 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124312 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105933 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125911 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100891 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101774 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101883 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101489 просмотра

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Минздрав планирует в сентябре увеличить количество ПЦР-тестов до 25 тыс. в сутки

Минздрав планирует в сентябре увеличить количество ПЦР-тестов до 25 тыс. в сутки

Киев  •  УНН

 • 13480 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения ожидают, что в сентябре в Украине будет осуществляться 25 тыс. ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки. Об этом на брифинге во время поездки во Львовскую область говорил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня было сделано почти 18 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Конечно, и дальше задача, которая поставлена - чтобы мы вышли где-то на 25 тыс. уже в сентябре тестирований в сутки. То есть, у нас есть утвержденные алгоритмы, максимально, чтобы люди, которые или у кого есть симптоматика коронавирусной болезни - чтобы максимально быстро им делали тесты без каких-либо проволочек. Конечно, оно возникает, потому что не хватает людей, которые могут делать, не хватает оборудования, мы постоянно наполняем. То есть, мы за 4 месяца увеличили в разы, на порядок, это количеством тестов. Но мы признаем, что да, действительно есть проблемы, но мы четко знаем, каким образом их решать", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что иногда проблемы решают точечно.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине проведено рекордное количество тестов на коронавирус, всего - 35 902 тестирования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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