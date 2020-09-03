МОЗ планує співпрацювати з Європейською медичною агенцією

“Наразі Мністерство охорони здоров’я налагоджує роботу з Європейською медичною агенцією. (Вона — ред.) є центральним регуляторним органом ЄС, який відповідає за обіг лікарських засобів та реєстрацію у країнах ЄС. МОЗ провело переговори з керівництвом Європейської медичної агенції щодо налагодження механізмів співпраці та взаємодії”, — розповів Іващенко.

За його словами, серед ключових питань, які обговорювалися й щодо яких досягнуто домовленості — участь представників вітчизняних регуляторних органів, зокрема Державного експертного центру, і можливість їх доступу до інформаційних систем агентства, участь національних експертів у навчальних програмах агентства, експертна підтримка з боку агентства під час розробки політики МОЗ, а також співпраця в питаннях реєстрації лікарських засобів, клінічних досліджень.

Нагадаємо, МОЗ хоче спростити закупівлю ІФА-тестів на коронавірус і вакцин від грипу.



