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МОЗ планує співпрацювати з Європейською медичною агенцією

Київ • УНН

 • 12092 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України веде роботу щодо співпраці з Європейським медичним агентством у сфері регулювання лікарських засобів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

МОЗ планує співпрацювати з Європейською медичною агенцією

“Наразі Мністерство охорони здоров’я налагоджує роботу з Європейською медичною агенцією. (Вона — ред.) є центральним регуляторним органом ЄС, який відповідає за обіг лікарських засобів та реєстрацію у країнах ЄС. МОЗ провело переговори з керівництвом Європейської медичної агенції щодо налагодження механізмів співпраці та взаємодії”, — розповів Іващенко.

За його словами, серед ключових питань, які обговорювалися й щодо яких досягнуто домовленості — участь представників вітчизняних регуляторних органів, зокрема Державного експертного центру, і можливість їх доступу до інформаційних систем агентства, участь національних експертів у навчальних програмах агентства, експертна підтримка з боку агентства під час розробки політики МОЗ, а також співпраця в питаннях реєстрації лікарських засобів, клінічних досліджень.

Нагадаємо, МОЗ хоче спростити закупівлю ІФА-тестів на коронавірус і вакцин від грипу.

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