Минздрав планирует сотрудничать с Европейским медицинским агентством

"Сейчас Минздрав налаживает работу с Европейским медицинскм агентством. (Он - ред.) является центральным регуляторным органом ЕС, который отвечает за оборот лекарственных средств и регистрации в странах ЕС. Минздрав провел переговоры с руководством Европейского медицинского агентства по налаживанию механизмов сотрудничества и взаимодействия", - рассказал Иващенко.

По его словам, среди ключевых вопросов, которые обсуждались и по которым достигнута договоренность - участие представителей отечественных регуляторных органов, в частности Государственного экспертного центра, и возможность их доступа к информационным системам агентства, участие национальных экспертов в учебных программах агентства, экспертная поддержка со стороны агентства во время разработки политики Минздрава, а также сотрудничество в вопросах регистрации лекарственных средств, клинических исследований.

Напомним, Минздрав хочет упростить закупку ИФА-тестов на коронавирус и вакцин от гриппа.



