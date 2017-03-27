МОЗ передав НАБУ висновки комісії про лікування Р.Насірова у "Феофанії"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Висновки клініко-експертної комісії МОЗ України з оцінкою якості надання медичної допомоги тимчасово відстороненому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову в умовах клінічної лікарні “Феофанія” передані до Національного антикорупційного бюро, передає УНН з посиланням на прес-службу МОЗ України.

"Клініко-експертна комісія МОЗ України завершила виїзне засідання у клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами та підготувала висновок за результатами своєї роботи... Наразі висновки комісії з оцінкою якості надання медичної допомоги Роману Насірову в умовах клінічної лікарні “Феофанія” передані до НАБУ", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що в зв'язку з розбіжностями встановлених діагнозів відстороненому очільнику ДФС Роману Насірову НАБУ звернулося до Міністерство охорони здоров'я України з проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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