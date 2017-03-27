Минздрав передал НАБУ выводы комиссии о лечении Р.Насирова в "Феофании"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Выводы клинико-экспертной комиссии Минздрава Украины по оценке качества оказания медицинской помощи временно отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в условиях клинической больницы "Феофания" переданы в Национальное антикоррупционное бюро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
"Клинико-экспертная комиссия Минздрава Украины завершила выездное заседание в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами и подготовила заключение по результатам своей работы... Сейчас выводы комиссии по оценке качества оказания медицинской помощи Роману Насирову в условиях клинической больницы "Феофания" переданы в НАБУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в связи с разногласиями установленных диагнозов отстраненному главе ДФС Роману Насирову НАБУ обратилось в Министерство здравоохранения Украины с просьбой провести клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания.
Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.