Минздрав передал НАБУ выводы комиссии о лечении Р.Насирова в "Феофании"

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Выводы клинико-экспертной комиссии Минздрава Украины по оценке качества оказания медицинской помощи временно отстраненному от должности председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в условиях клинической больницы "Феофания" переданы в Национальное антикоррупционное бюро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"Клинико-экспертная комиссия Минздрава Украины завершила выездное заседание в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами и подготовила заключение по результатам своей работы... Сейчас выводы комиссии по оценке качества оказания медицинской помощи Роману Насирову в условиях клинической больницы "Феофания" переданы в НАБУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с разногласиями установленных диагнозов отстраненному главе ДФС Роману Насирову НАБУ обратилось в Министерство здравоохранения Украины с просьбой провести клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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