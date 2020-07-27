МОЗ оновив дані: до послаблення карантину досі не готові 9 регіонів України

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області.

Також у МОЗ наголосили через технічну помилку, не брати до уваги попередню інформації щодо показників, де було вказано, що до послаблення карантину не готові 6 регіонів України.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві.