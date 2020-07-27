МОЗ оновив дані: до послаблення карантину досі не готові 9 регіонів України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на 27 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області.
Також у МОЗ наголосили через технічну помилку, не брати до уваги попередню інформації щодо показників, де було вказано, що до послаблення карантину не готові 6 регіонів України.
Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській областях та у місті Києві.