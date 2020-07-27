Минзрав обновил данные: к ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. По состоянию на 27 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области.
Также в Минздраве отметили из-за технической ошибки, не принимать во внимание предварительную информацию относительно показателей, где было указано, что к ослаблению карантина не готовы 6 регионов Украины.
Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и в Киеве.