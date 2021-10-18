МОЗ оновить календар щеплень від COVID-19 для кожної області

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Зокрема, очільники ОДА мають подати графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання.

Зазначимо, що під час наради Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

“Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад — забезпечити таку можливість”, — заявив він.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України планує ще двічі розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19.