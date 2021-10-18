МОЗ оновить календар щеплень від COVID-19 для кожної області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Уряд доручив МОЗ оновити та затвердити графік щеплень для кожної області. Про це йшлося під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
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Зокрема, очільники ОДА мають подати графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання.
Зазначимо, що під час наради Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.
“Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад — забезпечити таку можливість”, — заявив він.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров’я України планує ще двічі розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19.