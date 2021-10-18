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МОЗ оновить календар щеплень від COVID-19 для кожної області

МОЗ оновить календар щеплень від COVID-19 для кожної області

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Уряд доручив МОЗ оновити та затвердити графік щеплень для кожної області. Про це йшлося під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Деталі

Зокрема, очільники ОДА мають подати графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання.

Зазначимо, що під час наради Зеленський доручив ретельно відстежувати ситуацію з роботою центрів вакцинації в регіонах протягом тижня, особливо у вихідні.

“Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад — забезпечити таку можливість”, — заявив він.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України планує ще двічі розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19.

Українські Національні Новини

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