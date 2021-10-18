МЗ обновит календарь прививок от COVID-19 для каждой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Правительство поручило Минздраву обновить и утвердить график прививок для каждой области. Об этом шла речь во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
Детали
В частности, руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.
Отметим, что во время совещания Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.
“Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей — обеспечить такую возможность”, — заявил он.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.