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МЗ обновит календарь прививок от COVID-19 для каждой области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Правительство поручило Минздраву обновить и утвердить график прививок для каждой области. Об этом шла речь во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

В частности, руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Отметим, что во время совещания Зеленский поручил тщательно отслеживать ситуацию с работой центров вакцинации в регионах в течение недели, особенно в выходные.

“Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей — обеспечить такую возможность”, — заявил он.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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