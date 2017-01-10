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МОЗ не володіє оперативною інформацією про хворих на грип та ГРВІ в Україні

МОЗ не володіє оперативною інформацією про хворих на грип та ГРВІ в Україні

Київ • УНН

 • 10533 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. В Міністерстві охорони здоров'я не володіють оперативною інформацією про кількість померлих та хворих на грип та ГРВІ по Україні на даний час. Про це УНН розповіли в прес-службі МОЗ.

Як повідомили у МОЗ узагальненням оперативної інформації, яка надходить з областей, займається Центр грипу та ГРВІ, який підпорядкований міністерству.

"Всього з 3 жовтня 12 осіб померло, але це за даними на минулий вівторок, 4 січня. Цей тиждень ми опрацьовуємо. Дані плюс цей тиждень, який пройшов... Ми сьогодні тільки прийняли дані, в понеділок був вихідний, і у вівторок ми тільки прийняли ці всі звітності, опрацьовуємо, а завтра зробимо бюлетень і вже тоді оприлюднимо", - розповіли в Центрі грипу та ГРВІ.

Справді, остання оперативна інформація щодо рівня захворюваності на грип та ГРВІ опублікована на офіційному сайті МОЗ 4 січня. Зауважимо, що в цій інформації йдеться, що "Інтенсивні показники захворюваності перевищили епідемічні пороги у 21 області України та Києві. Лише в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій та Харківській областях фіксують показники нижчі епідемічного рівня".

Як повідомляв УНН, 6 січня заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський заявив, що за минулий тиждень від грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань померло троє осіб в Україні.

Він також розповів, що станом на 6 січня було зареєстровано 3 млн хворих на ГРВІ.

Найбільша захворюваність спостерігалася у Києві та області, а також у 21 області був перевищений епідпоріг.

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