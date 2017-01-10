Минздрав не владеет оперативной информацией о больных гриппом и ОРВИ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Министерстве здравоохранения не владеют оперативной информацией о количестве умерших и больных гриппом и ОРВИ по Украине в настоящее время. Об этом УНН рассказали в пресс-службе Минздрава.
Как сообщили в Минздраве обобщением оперативной информации, поступающей из областей, занимается Центр гриппа и ОРВИ, который подчинен министерству.
"Всего с 3 октября 12 человек умерло, но это по данным на минувший вторник, 4 января. Эту неделю мы обрабатываем. Данные плюс эта неделя, которая прошла... Мы сегодня только приняли данные, в понедельник был выходной, и во вторник мы только приняли эти все отчетности, обрабатываем, а завтра сделаем бюллетень и уже тогда обнародуем", - рассказали в Центре гриппа и ОРВИ.
Действительно, последняя оперативная информация по уровню заболеваемости гриппом и ОРВИ опубликована на официальном сайте Минздрава 4 января. Заметим, что в этой информации говорится, что "Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня".
Как сообщал УНН, 6 января заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что за прошедшую неделю от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний умерло три человека в Украине.
Он также рассказал, что по состоянию на 6 января было зарегистрировано 3 млн больных ОРВИ.
Наибольшая заболеваемость наблюдалась в Киеве и области, а также в 21 области был превышен эпидпорог.