МОЗ: найближчим часом очікується поставка засобів індивідуального захисту для медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Найближчим часом очікується поставка засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють із захворілими на коронавірус. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Найближчим часом очікується нова поставка засобів індивідуального захисту для медичних працівників, які будуть передані з національного рівня до закладів охорони здоров'я, визначених для прийому хворих на коронавірусну хворобу", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я підтримують виробництво власних апаратів ШВЛ, оскільки під час епідемії та пандемії коронавірусу в них виникає потреба.